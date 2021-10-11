Экс-президент «Барселоны» поддержал Кумана после неудач на старте сезона

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар поддержал действующего наставника команды Рональда Кумана после неудачного старта сезона.



«Жизнь тренера во многом зависит от успеха. Я думаю, что Рональд — человек, который отлично справляется со своей работой и очень любит клуб. Я уверен, когда все игроки будут доступны, эта «Барса» изменится», — цитирует Гаспара Sport.es.



Также бывший президент каталонцев высказал мнение о возможности Хави сменить Кумана на посту главного тренера «Барселоны».



«Я очень хорошо знаю Хави, потому что он был игроком, когда я был президентом, но я не вижу его тренером «Барсы». Он ценит Кумана и не хотел бы занимать его место», — сказал Гаспар.



После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.