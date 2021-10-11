Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Барселоны» поддержал Кумана после неудач на старте сезона

Экс-президент «Барселоны» поддержал Кумана после неудач на старте сезона
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар поддержал действующего наставника команды Рональда Кумана после неудачного старта сезона.

«Жизнь тренера во многом зависит от успеха. Я думаю, что Рональд — человек, который отлично справляется со своей работой и очень любит клуб. Я уверен, когда все игроки будут доступны, эта «Барса» изменится», — цитирует Гаспара Sport.es.

Также бывший президент каталонцев высказал мнение о возможности Хави сменить Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

«Я очень хорошо знаю Хави, потому что он был игроком, когда я был президентом, но я не вижу его тренером «Барсы». Он ценит Кумана и не хотел бы занимать его место», — сказал Гаспар.

После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Новость по теме
Лапорта: часто общаюсь с Хави, потому что мы дружим. Но тренер «Барселоны» — Куман
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021