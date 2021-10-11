Экс-президент «Барселоны» — о Мбаппе: Перес не позволит трансферу в «Реал» не состояться

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».



Я боюсь, что это произойдёт, потому что он один из лучших игроков на данный момент. Надеюсь, эмир Катара выложит столько денег на стол, сколько никто другой не сможет, что позволит «ПСЖ» продлить контракт с футболистом на долгие годы. Но Перес такой Перес, он не позволит трансферу не состояться», — цитирует Гаспара Marca.



Напомним, летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба. Мбаппе сообщил, что просил руководство парижан отпустить его минувшим летом.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 нападающий провёл девять матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».