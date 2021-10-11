Карпин рассказал о состоянии игроков сборной России перед матчем со Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.

«Всё по плану, никто не травмировался. Все здоровы из тех, кто был вчера на тренировке. Кудряшов и Фомин? Выбирая этих игроков на матч, ориентировались на их самочувствие тоже. Ерохин и Терехов отыграли почти 90 минут. Нагрузку получили, и теперь выходят свежие игроки. Удалось ли сейчас донести информацию до игроков? Я думал, что в матче со Словакией удалось. Сегодня игра даст ответ на этот вопрос.

На следующий день после Словакии была восстановительная тренировка без мяча. Вчера, если убрать разминку, тренировка длилась максимум 15-20 минут. Что там можно отработать?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встретится с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Словения — Россия.