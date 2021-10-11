Экс-нападающий сборной Англии порекомендовал руководству «Ньюкасла» не увольнять Брюса

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи порекомендовал новому руководству «Ньюкасл Юнайтед» не увольнять действующего наставника команды Стива Брюса.



«Нужно быть осторожными и не пытаться бежать впереди паровоза. Ситуация, в которой находится «Ньюкасл», нестабильна. Сейчас у них во главе специалист, который тренировал команды второй половины таблицы Премьер-лиги и знает, как вести борьбу за сохранение прописки в чемпионате Англии. Он делал подобное даже в «Ньюкасле».



Есть ли на свете кто-то, кто будет более подготовлен, чем Стив Брюс? Это вопрос. Можно сказать, что его увольнение понравится болельщикам. Но это не означает, что, быстро убрав Брюса и пригласив кого-то другого, ситуация изменится.



Я думаю, что руководство уволит его, потому что этого хотят болельщики. Они пытаются сделать так, чтобы все были довольны. Кого они возьмут? Нет очевидного кандидата среди тренеров для борьбы за выживание.



Если тренер не работал в Премьер-лиге раньше, как ему понять, как вести борьбу за сохранение прописки, как выигрывать матчи, которые не всегда будут легко даваться? Кто сейчас более подходящий вариант, чем Стив Брюс? Я такого кандидата не вижу», — цитирует Мёрфи Talksport.



Ранее сообщалось, что новое саудовское руководство «Ньюкасла» планирует в ближайшее время расстаться со Стивом Брюсом.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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