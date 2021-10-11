Грозный: считаю, что «Зенит» и «Челси» должны выходить в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный поделился мнением о шансах «Зенита» на выход из группы в Лиге чемпионов.



«Считаю, что «Челси» и «Зенит» должны выходить в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» — серьёзный соперник, но с Роналду и без него — это две разные команды. Даже сравнивать не нужно! Вспомните недавний матч в сентябре, когда он спас сборную Португалии от поражения в матче с ирландцами. Без Криштиану «Юве» ослаб процентов на 50, несмотря на сделанные приобретения в лице Мойзе Кина из «Эвертона», Мануэля Локкатели из «Сассуоэлы» и ещё ряда других игроков.

Показательно, что наставник туринского клуба Аллегри остался недоволен селекцией. Поэтому с «Ювентусом» не только можно играть, но и обходить его в турнирной таблице. Однако, останься в команде португалец, я бы так не говорил. «Мальмё» займёт четвёртое место, в этом я не сомневаюсь. Правда, в футбол шведы играть умеют, недооценивать их не стоит. Ну, а всех сильнее в этой группе «Челси». Во-первых, он — победитель турнира. Тухель делает себе карьеру. Ещё и Лукаку взяли. Вся система передач подстроена под него. Как в «Зените» на Дзюбу.

«Ювентус» смог обыграть «Челси»? Это футбол. Разве мог кто предположить, что «Спартак» выиграет в Неаполе? Или то, что «Шериф» обыграет «Реал» в Мадриде?! «Зенит» же вполне может сражаться с «Ювентусом». Тем более что их очный спор впереди», — цитирует Грозного «Спорт уик-энд».