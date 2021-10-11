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Хорватия — Словакия: Крамарич забил ответный гол

Хорватия — Словакия: Крамарич забил ответный гол
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил ответный гол в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Словакии. Счёт — 1:1, идёт первый тайм.

Хорватский форвард забил головой после навеса с углового.

Матч 8-го тура группы H проходит в хорватском Осиеке на стадионе «Градски». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Словакия.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Раду Петреску.

Сборная Хорватии набрала 16 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H чемпионата мира. Столько же очков у сборной России, но россияне уступают соперникам по дополнительным показателям. Словакия занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

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