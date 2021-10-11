Словения — Россия: Джикия забил второй гол россиян ударом через себя

В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречается с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходит сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен! Таким образом, россияне ведут в счёте благодаря голам двух центральных защитников.

Игру обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли ассистентов выступают Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.

Напомним, до матча Словения занимала 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находилась на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков было у Хорватии, которая возглавляла группу H. При этом хорваты опережали Россию по дополнительным показателям.