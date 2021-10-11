Словения — Россия: словенцы сократили отставание до одного гола

В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречается с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходит сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 40-й минуте Словения отыграла один мяч. Автором гола стал Йосип Иличич. Карничник справа низом прострелил в штрафную, Шпорар пяткой продолжил на Иличича, а тот нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот. На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу России.
Игру обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли ассистентов выступают Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.
Напомним, до матча Словения занимала 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находилась на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков было у Хорватии, которая возглавляла группу H. При этом хорваты опережали Россию по дополнительным показателям.
- 11 октября 2021
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