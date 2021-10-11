«Барселона» хочет получать от нового титульного спонсора более € 55 млн в год

Каталонская «Барселона» рассчитывает, что по контракту с новым титульным спонсором будет зарабатывать больше, чем по действующему соглашению с японской компанией Rakuten, сообщает Mundo Deportivo. Ежегодно Rakuten платит клубу € 55 млн в год.



Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу прокомментировал ситуацию с поиском нового титульного спонсора для клуба.



«Мы не смотрим на текущую стоимость контракта, мы смотрим на стоимость до пандемии. Очевидно, что она должна быть больше. Тот, кто хочет нанести имя своего бренда на футболку, должен будет заплатить. Это поможет нам быстрее привести клуб в порядок», — сказал Ромеу.



Контракт «Барселоны» и Rakuten действует с 2017 года. Договор был подписан на четыре сезона. Согласно условиям контракта, помимо выплаты в размере € 55 млн в год, каталонскому клубу предусматривались бонусы за победу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов — € 1,5 млн и € 5 млн соответственно.



После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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