Дивеев забил дебютный гол в составе сборной России

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев забил дебютный для себя гол в составе сборной России. Игрок отметился забитым мячом в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречается с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходит сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России открыла счёт в матче на 28-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев. Фомин слева со стандартного положения совершил подачу во вратарскую, откуда Дивеев затылком подрезал мяч в дальний угол ворот. Позже голом в составе россиян отметился и другой центральный защитник – Георгий Джикия. А сам Дивеев покинул поле из-за травмы в конце первого тайма.