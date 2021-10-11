Сборная Чехии в Казани обыграла Беларусь

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года группы Е сборная Чехии переиграла сборную Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 2:0.

На 22-й минуте первый гол в матче забил нападающий чешской команды Патрик Шик, ему ассистировал Михал Садилек. Во втором тайме ещё один мяч в ворота белорусов отправил Адам Гложек.

В другом матче группы Е сборная Уэльса на выезде переиграла Эстонию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Киффер Мур.

Сборная Чехии набрала 11 очков и занимает второе место в группе Е после Бельгии (16). Уэльс (11) — третий. Четвёртое место занимает Эстония (4), белорусская команда (3) располагается на последней строчке.