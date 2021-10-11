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Сборная Чехии в Казани обыграла Беларусь

Сборная Чехии в Казани обыграла Беларусь
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В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года группы Е сборная Чехии переиграла сборную Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 2:0.

На 22-й минуте первый гол в матче забил нападающий чешской команды Патрик Шик, ему ассистировал Михал Садилек. Во втором тайме ещё один мяч в ворота белорусов отправил Адам Гложек.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Шик – 22'   0:2 Гложек – 65'

В другом матче группы Е сборная Уэльса на выезде переиграла Эстонию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Киффер Мур.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
0 : 1
Уэльс
0:1 Мур – 12'

Сборная Чехии набрала 11 очков и занимает второе место в группе Е после Бельгии (16). Уэльс (11) — третий. Четвёртое место занимает Эстония (4), белорусская команда (3) располагается на последней строчке.

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