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Сборная Словакии на выезде упустила победу над Хорватией

Сборная Словакии на выезде упустила победу над Хорватией
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В матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022 в группе H сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Словакии. Встреча проходила в хорватском Осиеке на стадионе «Градски» и завершилась со счётом 2:2.

Нападающий сборной Словакии Иван Шранц забил первый гол в матче. На 20-й минуте после навеса со штрафного с фланга Шранц на дальней штанге замкнул головой передачу Марека Гамшика. Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил ответный гол после навеса с углового.

На 45-й минуте хавбек словаков Лукаш Гараслин получил мяч на дальней штанге после прострела. Он был никем не прикрыт и легко отправил мяч в нижний угол. На 71-й минуте полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич со штрафного пробил сквозь стенку и сравнял счёт.

Сборная Хорватии набрала 17 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H чемпионата мира. Словакия занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Словакия
0:1 Шранц – 20'   1:1 Крамарич – 25'   1:2 Гараслин – 45'   2:2 Модрич – 71'
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