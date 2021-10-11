Сборная Словакии на выезде упустила победу над Хорватией

В матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022 в группе H сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Словакии. Встреча проходила в хорватском Осиеке на стадионе «Градски» и завершилась со счётом 2:2.
Нападающий сборной Словакии Иван Шранц забил первый гол в матче. На 20-й минуте после навеса со штрафного с фланга Шранц на дальней штанге замкнул головой передачу Марека Гамшика. Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил ответный гол после навеса с углового.
На 45-й минуте хавбек словаков Лукаш Гараслин получил мяч на дальней штанге после прострела. Он был никем не прикрыт и легко отправил мяч в нижний угол. На 71-й минуте полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич со штрафного пробил сквозь стенку и сравнял счёт.
Сборная Хорватии набрала 17 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H чемпионата мира. Словакия занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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