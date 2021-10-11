Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция вырвала победу над Латвией

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G сборная Нидерландов добыла уверенную победу над Гибралтаром. Встреча проходила на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Латвия) и завершилась со счётом 6:0. Героем встречи стал Мемфис Депай, который отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей на Вирджила ван Дейка.

В параллельных матчах группы сборная Норвегии обыграла Черногорию (2:0), а Турция на девятой компенсированной ко второму тайму минуте вырвала победу над Латвией (2:1).

Нидерланды в семи матчах набрали 19 очков и лидируют в группе. Норвегия (17) — на второй строчке, Турция (15) — третья, Черногория (11) — четвёртая. Сборная Гибралтара (0) находится на последнем месте.



Уже в среду, 13 октября, все команды проведут матчи 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2022: Нидерланды сыграют с Черногорией, Норвегия — с Латвией, тогда как Турция примет на собственном стадионе Гибралтар.