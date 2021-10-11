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Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция вырвала победу над Латвией

Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция вырвала победу над Латвией
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В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G сборная Нидерландов добыла уверенную победу над Гибралтаром. Встреча проходила на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Латвия) и завершилась со счётом 6:0. Героем встречи стал Мемфис Депай, который отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей на Вирджила ван Дейка.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
6 : 0
Гибралтар
1:0 ван Дейк – 9'   2:0 Депай – 21'   3:0 Депай – 45+3' (пен)   4:0 Дюмфрис – 48'   5:0 Груневелд – 75'   6:0 Мален – 86'

В параллельных матчах группы сборная Норвегии обыграла Черногорию (2:0), а Турция на девятой компенсированной ко второму тайму минуте вырвала победу над Латвией (2:1).

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 0
Черногория
1:0 Эльюнусси – 29'   2:0 Эльюнусси – 90+6'
Удаления: нет / Вешович – 90+4'
ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
1 : 2
Турция
1:0 Демирал – 70' (автогол)   1:1 Дурсун – 75'   1:2 Б. Йылмаз – 90+9' (пен)

Нидерланды в семи матчах набрали 19 очков и лидируют в группе. Норвегия (17) — на второй строчке, Турция (15) — третья, Черногория (11) — четвёртая. Сборная Гибралтара (0) находится на последнем месте.

Уже в среду, 13 октября, все команды проведут матчи 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2022: Нидерланды сыграют с Черногорией, Норвегия — с Латвией, тогда как Турция примет на собственном стадионе Гибралтар.

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