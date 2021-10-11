Шмейхель прокомментировал включение себя в число номинантов на приз имени Льва Яшина

Вратарь «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель высказался о включении себя в число номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
«Это, конечно, огромная честь. Нам, футболистам, часто говорят, что нам повезло. Я так не думаю. За этим стоит много часов работы.
Когда все мои друзья отрывались на вечеринках в подростковом возрасте, у меня не было на это времени. Я часами усердно работал на поле. И это продолжается до сих пор, хотя мне уже 34 года. Приходится много времени проводить вдали от семьи.
Поэтому получить признание за всё то, что я делаю на протяжении своей карьеры, и дожить до момента, когда меня номинируют на такую награду, — это очень важно. Это признание всей моей работы», — цитирует Шмейхеля TV2.
Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Напомним, Яшин остаётся единственным вратарём в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.
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