Хорватия — Словакия: судьи отменили гол Влашича в концовке матча
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Нападающий сборной Хорватии Никола Влашич забил гол в ворота сборной Словакии в концовке матча, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.
Матч 8-го тура группы H проходит в хорватском Осиеке на стадионе «Градски». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Словакия.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Раду Петреску.
Сборная Хорватии набрала 16 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H чемпионата мира. Столько же очков у сборной России, но россияне уступают соперникам по дополнительным показателям. Словакия занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.
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