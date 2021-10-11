Полузащитник «Челси» Маунт высказался о номинации на «Золотой мяч»

Английский полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о номинации на «Золотой мяч».



«Это нечто особенное. Я, наверное, узнал об этом в то же время, как и все остальные. Быть среди этих фамилий — просто мечта.



Долгие годы ты упорно трудишься, посвящаешь себя работе, а потом видишь что-то подобное. Это показывает, что всё не зря. И это только начало.



Я сомневаюсь в том, что получу «Золотой мяч», но никогда не знаешь наверняка. Самое главное для меня — это продолжать двигаться дальше», — цитирует Маунта Evening Standard.

22-летний Маунт является воспитанником «Челси». За основную команду игрок дебютировал в 2019 году.

В нынешнем сезоне английский полузащитник сыграл в восьми матчах за «Челси» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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