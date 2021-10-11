В матче Словения — Россия на поле выбежал фанат

В матче квалификации чемпионата мира 2022 года Словения — Россия на поле выбежал болельщик, передаёт корреспондент «Чемпионата». Стюарды увели фаната с газона.

Фото: «Чемпионат»

Матч 8-го тура группы H проходит сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли ассистентов выступают Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.

Напомним, до матча Словения занимала 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находилась на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков было у Хорватии, которая возглавляла группу H. При этом хорваты опережали Россию по дополнительным показателям.