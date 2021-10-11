Впервые с 2014 года за сборную России в одном матче забили два защитника

В матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией голами за российскую сборную отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Как сообщает OptaIvan, этот случай стал первым с 2014 года, когда за сборную России в одном матче забили сразу два игрока обороны. Семь лет назад по голу в ворота команды Азербайджана отправили Владимир Гранат и Сергей Игнашевич.
Матч Россия — Словения завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. Учитывая ничью в параллельной игре Хорватии и Словакии (2:2), именно сборная России возглавила турнирную таблицу группы H по итогам восьми сыгранных туров.
Напомним, лишь первое место в группе гарантирует прямую путёвку на чемпионат мира в Катар. В оставшихся двух матчах России предстоит сыграть с Кипром (дома) и Хорватией (на выезде).
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