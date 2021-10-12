Червиченко — об игре сборной Словении: мерзотное поведение серых клопов, просто били наших

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги выездного матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.

«Ну получается у нас почти праздник маразма (смеётся), но праздник, который мы сделали сами. Бедные словаки, пропустили третий, но, слава богу, не засчитали. А наша сборная смотрелась в первом тайме очень неплохо, во втором тайме, конечно, удерживали результат, но были моменты. Мы выдержали в начале это мерзотное поведение серых клопов, которые просто били наших игроков. Не понимаю, почему судья на это не реагировал. По идее, уже за один удар по Джикии локтем можно было удалять игрока Словении. Судья был странный, он на какие-то не особо жёсткие вещи давал карточки, а на жёсткие не давал. Ну, выиграли и слава богу.



Нет ли опасения, что с хорватами теперь будем удерживать? С Валерой не забалуешь, ещё и Кипр надо обыграть. Иногда бывает, что сделал невозможное и расслабляешься. Надо серьёзно подойти к Кипру, а с хорватами играть на победу, а там и ничья придёт.



Из всех игр при Карпине сегодняшняя была лучшей. Сегодня у нас что-то получалось, даже мудрили слишком сильно и пытались походить на «Барселону», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.