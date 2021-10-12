Экс-владелец «Кристал Пэлас» раскритиковал клубы АПЛ, которые против покупки «Ньюкасла»

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан раскритиковал клубы английской Премьер-лиги, которые выступили против покупки «Ньюкасл Юнайтед» фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).



«Укажите мне на правило, которое гласит, что государство не может владеть футбольным клубом. Мне казалось, что шейх Мансур был премьер-министром ОАЭ. Вот, государство владеет «Манчестер Сити», так что подобный прецедент уже есть.



Что эти 19 клубов могут сказать, кроме «Нам это не нравится»? Какое отношение это имеет к вам? Здесь роль играет частный бизнес.



«Ньюкасл» принадлежал Майку Эшли. Он имеет право продать футбольный клуб кому угодно, лишь бы это соответствовало правилам Премьер-лиги.



То есть, по сути, вы хотите сказать, что они должны пойти и спросить у остальных 19 клубов лиги, довольны ли они тем, кто является покупателем? Не нужно лезть не в своё дело», — цитирует Джордана Talksport.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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