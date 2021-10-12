Дюков: гол Джикии Словении — из пляжного футбола
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал гол Георгия Джикии в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022 между Россией и Словенией (2:1).
«Следующий матч со сборной Кипра, надо ещё их обыграть, а потом уже о Хорватии думать. Гол Джикии – из пляжного футбола. Я не могу вспомнить, когда сборная в последнее время забивала так.
Качество игры? Полностью, наверное, не устроило – тогда бы нам не пришлось нервничать, а исход решился бы раньше. При моём президентстве были и другие яркие матчи. Выиграли в Мариборе, где проиграли в 2009-м? Это другая сборная, игроки, тренер. Не думаю, что то событие влияло на этих игроков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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