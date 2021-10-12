Кузяев прокомментировал победу России в матче со Словенией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу в матче отбора на ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Игра была довольно жёсткой. Словенцы играли дома и, видимо, хотели перед своими болельщиками взять три очка. Для них это была определяющая игра. Но мы были готовы к такому подходу со стороны соперника.

Во втором тайме было непросто, особенно во второй его половине, где мы даже перестали выбегать в контратаки. Но нужно отдать должное словенцам, которые неплохо контролировали игру, владели мячом. Слава богу не пропустили и победили.

Видели, что хорваты сыграли вничью. Конечно, обрадовались. Но задача ещё не выполнена, впереди два матча. Очень тяжёлый матч будет в Хорватии, да и дома с Кипром будет непросто. Так что некогда расслабляться. Хорошо, что теперь всё зависит от нас. Если победим в двух матчах, то поедем в Катар.

Мариборское давление? Да никого давления не было. Мы даже забыли о том, что здесь наши команды неудачно выступали. Рады, что прервали серию и победили. Спасибо болельщикам, которые были сегодня на стадионе. Чувствовалась их поддержка. Благодарю их от лица всей команды», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».