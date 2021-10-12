Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Премиальные за стыки? Они получат премиальные, если выйдут на ЧМ. Карпин продлил контракт до стыковых матчей? Если будем играть в стыках – да, но лучше напрямую. Но давайте думать об игре с Кипром.
С такой игрой Дзюба не нужен? Зачем нужны провокационные вопросы? Тренер пригласил – пригласил. Решать будет тренер. Что касается заполняемости стадиона на матч в Санкт-Петербурге, то давайте недели через две посмотрим на ситуацию. Решение принимает Роспотребнадзор и власти города. Ситуация меняется каждый день», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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