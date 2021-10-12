Губерниев: не кусает ли локти Артём Дзюба? Он и Карпин показали характер

Комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выездного матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.



«Наша сборная играла очень даже сносно и точно лучше, чем со словаками. Особенно в первом тайме, временами ребята играли очень неплохо, во втором — да, были сложности, но главное, что мы победили. Сборная России и Карпин на правильном пути, он продолжает работать.



Вопрос в том: не кусает ли локти Артём Дзюба? Сейчас он набрал хорошую форму и мог бы пригодиться в грядущем матче с хорватами. И Карпин, и Дзюба показали характер, но интересы страны и российского футбола важнее.



Главное, что команда прибавила и смогла победить, поэтому давайте просто порадуемся. Наши футболисты — молодцы! Теперь важно обыгрывать Кипр. Неважно, какое у нас там место, всегда нужно добиваться победы в каждом матче», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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