Мостовой: давайте не будем называть Карпина фартовым тренером. Черчесова таким уже считали

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой подвёл итоги выездного матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.



«Играли не так плохо, как со Словакией. Начало было не совсем хорошее, но два стандарта сыграли свою роль. Хорошо, что быстро забили эти два мяча, это хорошая фора. Потом нас давили, но не вышло.



Всё для нас складывается удачно. Нам много везёт? Да, то в свои забивают, то у соперника голы не засчитывают. Бывает такое. Но давайте не будем называть Карпина фартовым тренером, недавно Черчесова уже таким считали. Меньше надо на тему тренера говорить, а больше про команду, игроков – играют же они. А у нас привыкли возвысить, а потом – как обычно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Новость по теме Россия вырвалась на первое место в группе отбора на ЧМ-2022. Хорватия отстаёт на 2 очка