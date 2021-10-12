Джикия — о голе через себя: моей задачей было просто попасть по мячу, желательно в ворота

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился эмоциями от гола через себя в матче со Словенией и победы в матче отбора ЧМ-2022.

«Моей задачей было просто попасть по мячу, желательно в ворота. Был сложный мяч, сложная траектория, которую я рассчитал. Не более того.



Мы были готовы к тому, что будет очень тяжёлая игра, очень много борьбы. Был игровой эпизод, досталось, но самое главное, что обошлось и смог доиграть.



Знали, что при равной игре будет очень много навала. Им сегодня была необходима победа, как и нам. Мы ожидали, что будет так. Все бились, сражались. Ребят — Осипенко и Чистякова — тоже хочу отметить. Они вышли в такую тяжёлую игру и бились как львы. Все молодцы.



Обсуждаем ли в раздевалке, что забивают защитники? Интересно, где нападающие, конечно. Дивеев тоже сегодня забил классный гол. Он тоже огромный молодец. Самое главное — здоровья ему, есть небольшая травма. Надеюсь, вернётся в клуб и побыстрее поправится. Понятно, что все должны забивать, тем более это были стандарты, где мы, наверное, немного поопаснее будем. Но самое главное, что команда выиграла. Это намного приятнее. Всех с победой», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».