Карпин: после Словакии игроки услышали, что они в порядке, а я идиот, и показали уровень

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных в матче 8-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. Со счётом 2:1 россияне обыграли Словению.
«Довольны результатом, намного больше доволен игрой. Многое получалось. Со Словакией не получалось ничего, сегодня много и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным. Но сегодня впечатления положительные.
Весь первый тайм был напряжённый. Первые минутки чуть больше Словения владела мячом, но нельзя сказать, что что-то создавали. Они ничем не заканчивались. Нервно было весь матч. Словения не самая плохая сборная, мягко говоря.
В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше. Это вина уже футболистов. Это закон. Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 октября 2021
-
00:58
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:36
-
00:36
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:15
-
00:11
-
00:11
-
00:08
-
00:08
-
00:06
-
00:02
-
00:01
- 11 октября 2021
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:47
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
23:29
-
23:19
-
23:16