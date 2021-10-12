Карпин: после Словакии игроки услышали, что они в порядке, а я идиот, и показали уровень

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных в матче 8-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. Со счётом 2:1 россияне обыграли Словению.

«Довольны результатом, намного больше доволен игрой. Многое получалось. Со Словакией не получалось ничего, сегодня много и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным. Но сегодня впечатления положительные.

Весь первый тайм был напряжённый. Первые минутки чуть больше Словения владела мячом, но нельзя сказать, что что-то создавали. Они ничем не заканчивались. Нервно было весь матч. Словения не самая плохая сборная, мягко говоря.



В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше. Это вина уже футболистов. Это закон. Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.