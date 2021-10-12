Турнирные расклады сборной России в отборе на ЧМ-2022 после победы над Словенией

Сборная России сделала ещё один шаг к выходу на ЧМ-2022, победив Словению со счётом 2:1. Теперь команда Валерия Карпина единолично лидирует в группе H за два матча до конца отборочного турнира.

Таким образом, Россия гарантировала себе как минимум второе место в турнирной таблице группы. Словаки и словенцы потеряли все шансы догнать россиян, а значит, в противостоянии за первое место команде Карпина предстоит сойтись с Хорватией.

В двух оставшихся турах сборной России предстоит принять на своём поле Кипр и сыграть гостевой матч с Хорватией. Даже в случае поражения в обоих матчах россияне не опустятся ниже второго места, которое гарантирует выход в стыковые матчи.

Если же Россия обыграет Кипр, то в заключительном матче с Хорватией команду Карпина для завоевания первого места устроит даже ничья (при условии, что хорваты обыграют Мальту в предпоследнем туре).

Если же Хорватия сенсационно проиграет или сыграет вничью в матче с Мальтой, а Россия выиграет у Кипра, то заключительный матч станет лишь формальностью – наша национальная команда гарантировано отберётся на ЧМ-2022 с первого места в группе.

Напомним, сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты – 17 очков.

Третье и четвёртое место в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).