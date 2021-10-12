Дивеев: после победы над Словенией в раздевалке включили песню «Валера, Валера!»

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал об эмоциях национальной команды в раздевалке после победы в матче отбора ЧМ-2022 с национальной командой Словении (2:1).

«После игры в раздевалке все были радостные. Включили песню «Валера, Валера!» и Карпин пел с нами. Больше ничего не было.

Узнали о результате Хорватии уже после игры. Да, мы лидеры группы, но наша задача — первое место. Важнейшие игры и с Кипром, и с Хорватией. Будем готовиться и разбирать соперников», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Таким образом, Словения занимает 4-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России поднялась на 1-е место, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).