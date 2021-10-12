Словения — Россия: видеообзор матча квалификации ЧМ-2022

В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1.

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Сборная России открыла счёт в матче на 28-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, который головой замкнул подачу со стандартного положения. На 32-й минуте Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен.



На 37-й минуте автор первого гола в ворота словенцев Игорь Дивеев получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Максим Осипенко. На 40-й минуте Словения отыграла один мяч усилиями Йосипа Иличича. Однако во втором тайме команда Валерия Карпина удержала преимущество на табло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной России.