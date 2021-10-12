Дивеев рассказал о своей травме в матче России со Словенией

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался после победы национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену. Боялся усугубить, сделаем МРТ и решим, что как.
Игра была равная, но было преимущество. Когда меня заменили, начал уже переживать. Все ногти на пальцах сгрыз, кричал, подсказывал. Главное — победа. Так получилось, что два центральных защитника забили, но главное — готовиться к двум последним играм», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.
Таким образом, Словения занимает 4-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России поднялась на 1-е место, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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