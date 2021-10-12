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Карпин: приятно быть на первом месте

Карпин: приятно быть на первом месте
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча 8-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. Со счётом 2:1 россияне обыграли Словению.

«Были моменты, когда было слышно болельщиков. По поводу призраков прошлого и Марибора? Я пытался донести, что этого нет ещё перед матчем вам. Если вы не верите… Футболисты не так устроены. Нас привозят в город «икс», привозят в гостиницу, на стадион, играем — уезжаем. Всё. Все города уже смешались.

Приятно быть на первом месте. Моя реакция на песню в раздевалке про Валеру? Эмоции радостные, но не от песни, а от победы на выезде. Все там кричали и орали.

Хочу поздравить Никиту Палыча Симоняна с 95 летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением. От всей сборной и федерации. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Минимум столько же!» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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