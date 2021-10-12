Карпин — об опоздании на гимн России: ничего такого не произошло

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил тот факт, что не присутствовал на скамейке запасных во время звучания гимна России в матче со Словенией.
«Опоздал на гимн перед матчем? Ничего такого не произошло. Всегда выхожу за игроками. А скамейка в другой стороне, через поле не пустили, пришлось обходить. За воротами гимн послушал.
Хочу ли сейчас в лес после игр? Хочется отдохнуть, мысли такие же — спрятаться подальше от большого количества людей. Хочется снова в горы, поляны, лес. Где народу поменьше. И где пресс-конференций нет.
Почему вышел Чистяков, а не Осипенко вместо Дивеева? Осипенко привычнее играть в два центральных защитника, а Чистякову привычнее играть в три центральных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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