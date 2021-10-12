Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — об опоздании на гимн России: ничего такого не произошло

Карпин — об опоздании на гимн России: ничего такого не произошло
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил тот факт, что не присутствовал на скамейке запасных во время звучания гимна России в матче со Словенией.

«Опоздал на гимн перед матчем? Ничего такого не произошло. Всегда выхожу за игроками. А скамейка в другой стороне, через поле не пустили, пришлось обходить. За воротами гимн послушал.

Хочу ли сейчас в лес после игр? Хочется отдохнуть, мысли такие же — спрятаться подальше от большого количества людей. Хочется снова в горы, поляны, лес. Где народу поменьше. И где пресс-конференций нет.

Почему вышел Чистяков, а не Осипенко вместо Дивеева? Осипенко привычнее играть в два центральных защитника, а Чистякову привычнее играть в три центральных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
Карпин: после Словакии игроки услышали, что они в порядке, а я идиот, и показали уровень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021