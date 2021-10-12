Карпин стартовал в сборной с четырёх побед и ничьи. Команда по-прежнему не проигрывает

Матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словенией стал пятым, в котором российская команда избежала поражения под руководством Валерия Карпина. Важнейшая победа была добыта со счётом 2:1.



Таким образом, Карпин стартовал у руля национальной сборной с четырёх побед и одного ничейного результата. В предыдущих четырёх матчах российская сборная обыграла Кипр (2:0), Мальту (2:0) и Словакию (1:0) и разошлась нулевой ничьёй с Хорватией). Статистика забитых и пропущенных мячей — 7:1.



Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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