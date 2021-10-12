Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин стартовал в сборной с четырёх побед и ничьи. Команда по-прежнему не проигрывает

Карпин стартовал в сборной с четырёх побед и ничьи. Команда по-прежнему не проигрывает
Комментарии

Матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словенией стал пятым, в котором российская команда избежала поражения под руководством Валерия Карпина. Важнейшая победа была добыта со счётом 2:1.

Таким образом, Карпин стартовал у руля национальной сборной с четырёх побед и одного ничейного результата. В предыдущих четырёх матчах российская сборная обыграла Кипр (2:0), Мальту (2:0) и Словакию (1:0) и разошлась нулевой ничьёй с Хорватией). Статистика забитых и пропущенных мячей — 7:1.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Новость по теме
Сборная России впервые пропустила под руководством Карпина
Новость по теме
Карпин: приятно быть на первом месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021