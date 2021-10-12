Хабиб отреагировал на гол Джикии в матче Словения — Россия

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол защитника сборной России Георгия Джикии в матче восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Словении. Матч состоялся в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершился победой сборной России со счётом 2:1.

«Сахар убрал — и пошли удары», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Фото: Инстаграм Хабиба

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.