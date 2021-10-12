Иван Перишич: кажется, что последний матч дома с Россией будет решающим

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал результат матча восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча проходила в хорватском Осиеке на стадионе «Градски» и завершилась со счётом 2:2.

«Мы разочарованы тем, что не выиграли, но гордимся хорошей игрой. У нас было много шансов — мы должны были закончить лучше. У нас есть месяц на подготовку. Кажется, что последний матч дома с Россией 14 ноября будет решающим, но сначала у нас Мальта. Будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Перешича официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.

Матч заключительного тура между Хорватией и Россией состоится 14 ноября.