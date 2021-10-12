Златко Далич высказался о ничьей в матче Хорватия — Словакия

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча со сборной Словакии в восьмом туре отборочного этапа ЧМ-2022. Встреча проходила в хорватском Осиеке на стадионе «Градски» и завершилась со счётом 2:2.

«Мне действительно не на что жаловаться игрокам. Я могу просто поздравить их с их усилиями и волей. Мы пропустили два гола из двух ситуаций, которых не должно было случиться. Мы должны двигаться. Мы контролировали матч и владели мячом; я не думаю, что отсутствие Ковачича было проблемой. Мы пропустили два гола, когда плохо отреагировали», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Хорватии опустилась на второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Первое место занимает сборная России, набрав 19 очков. Третье и четвёртое место в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков.