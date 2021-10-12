Кай Хаверц: для Германии было важно хорошо пройти квалификацию ЧМ, особенно после Евро

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал победу в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Северной Македонии. Встреча завершилась разгромной победой немцев со счётом 4:0, а один из голов забил Хаверц.

«Дела определенно идут в правильном направлении. Мы играли здесь уверенно, и последние несколько игр показали качество, которое у нас есть. Для нас было важно хорошо пройти квалификацию чемпионата мира. Особенно после Евро, который нас разочаровал. Сейчас мы прошли квалификацию, что очень важно», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года

Также на чемпионате мира гарантированно выступит Катар — на правах страны-организатора соревнований. Сам турнир пройдёт с 21 ноября по 12 декабря 2022 года.

Напомним, на Евро-2022 сборная Германии вылетела на стадии 1/8 финала, уступив сборной Англии.