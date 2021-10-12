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Бонуччи опубликовал пост через три месяца после победы сборной Италии на Евро-2020

Бонуччи опубликовал пост через три месяца после победы сборной Италии на Евро-2020
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Защитник национальной команды Италии Леонардо Бонуччи опубликовал сообщение через три месяца после победы сборной на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Чувство принадлежности, чувство группы, чувство дружбы. Три месяца назад эти ценности привели нас на вершину Европы, и на каждой встрече желание обнять моих братьев всегда переполнялось. Спустя три месяца, после нескольких матчей и пережитого множества разных эмоций… Скажу только одно: я всё ещё наслаждаюсь этим. Чемпионы Европы, братья навсегда», — написал Бонуччи в своём «Инстаграме».

Напомним, сборная Италии в финале встретилась с национальной командой Англии. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержали итальянцы.

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