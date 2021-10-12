Дешам: Бензема потрясающе эффективен, он заметно повзрослел как человек

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру форварда Карима Бензема после победы над Испанией в финале Лиги наций.
«Карим – ключевой игрок, он доказал это в последних двух играх. Я очень счастлив за всю команду и за него. Он потрясающе эффективен. Он уже не тот игрок, что был в 2015 году. Он заметно повзрослел как человек. Он не сыграет ещё на 4-5 турнирах. Это не самый важный титул. Но для него было важно взять его», – цитирует Дешама L’Equipe.
В финале турнира Лиги наций сборная Франции обыграла испанцев со счётом 2:1. В составе победителей голы забили Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80-я минута). У испанцев единственный мяч на 64-й минуте оформил Микель Оярсабаль. Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.
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