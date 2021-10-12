Дани Алвес получил предложения от клубов США, Бразилии, Аргентины и Катара

Бразильский защитник Дани Алвес прилетел в отпуск в Европу и планирует перейти в новую команду в зимнее трансферное окно. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 38-летний Алвес получил предложения от клубов США, Бразилии, Аргентины, Саудовской Аравии и Катара.

Напомним, после Олимпийских игр в Токио Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает ему выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги. В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», согласно которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.

В сентябре бразильский защитник сообщил, что не перейдёт ни в один из клубов до конца 2021 года.