Дани Алвес получил предложения от клубов США, Бразилии, Аргентины и Катара

Бразильский защитник Дани Алвес прилетел в отпуск в Европу и планирует перейти в новую команду в зимнее трансферное окно. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 38-летний Алвес получил предложения от клубов США, Бразилии, Аргентины, Саудовской Аравии и Катара.
Напомним, после Олимпийских игр в Токио Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает ему выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги. В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», согласно которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
В сентябре бразильский защитник сообщил, что не перейдёт ни в один из клубов до конца 2021 года.
- 12 октября 2021
-
07:02
-
06:47
-
05:52
-
05:13
-
04:53
-
04:30
-
04:09
-
03:50
-
03:32
-
02:33
-
01:59
-
01:58
-
01:49
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
00:58
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:36
-
00:36
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:15
-
00:11
-
00:11
-
00:08
-
00:08
-
00:06