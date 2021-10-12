Колыванов: надо сказать «спасибо» Дивееву и Джикии, раз у нас форварды забить не могут

Бывший главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре национальной команды в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«Вязкая, тяжелая игра. «Спасибо» надо Дивееву и Джикии сказать, раз у нас пока форварды и полузащитники забить не могут, хотя предпосылки были хорошие, чтобы реализовать свои моменты. Но выиграли на вязком и тяжелом поле — ребята, молодцы, с победой. Хорваты сыграли вничью, поэтому мы сейчас лидеры и все в наших руках. Но с хорватами надо будет выигрывать в любом случае.
Думаю, что восстановится Головин и ещё ряд футболистов, которые пропустили эти два матча. Нужно внимательно и аккуратно играть, пока ребята проявляют бойцовские качества. Но мы видим, что в середине есть проблемы, немножко пустовато. Последний пас отдать не можем, хотя подходы есть. Надо поправлять это дело. Суперфорвардов у нас сейчас нет, нет полузащитников с хорошим дальним ударом. Есть Миранчук, но когда он месяцами не играет в основном составе, это очень тяжело. Может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играть постоянно, потому что сидеть на лавке — он уже сам, наверное, с ума сошел», — цитирует Колыванова «Газета.ru».
- 12 октября 2021
-
07:02
-
06:47
-
05:52
-
05:13
-
04:53
-
04:30
-
04:09
-
03:50
-
03:32
-
02:33
-
01:59
-
01:58
-
01:49
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
00:58
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:36
-
00:36
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:15
-
00:11
-
00:11
-
00:08
-
00:08
-
00:06