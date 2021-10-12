Карпин в сборной идёт без поражений, Германия первой пробилась на ЧМ. Главное к утру

Сборная России на выезде обыграла Словению в отборе к ЧМ-2022, у Валерия Карпина в качестве главного тренера 4 победы и 1 ничья, а немецкая команда первой оформила путёвку на мировой турнир. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России обыграла Словению в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

2. Карпин стартовал в сборной с четырёх побед и ничьей. Команда по-прежнему не проигрывает.

3. Сборная Словакии на выезде упустила победу над Хорватией.

4. Сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года.

5. «Авангард» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», прервав их серию из трёх побед.

6. Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

7. Мария Ласицкене выиграла голосование за звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе.

8. Депай побил рекорд Клюйверта в сборной Нидерландов.

9. Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным.

10. Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов.