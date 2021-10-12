Карпин в сборной идёт без поражений, Германия первой пробилась на ЧМ. Главное к утру

Сборная России на выезде обыграла Словению в отборе к ЧМ-2022, у Валерия Карпина в качестве главного тренера 4 победы и 1 ничья, а немецкая команда первой оформила путёвку на мировой турнир. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России обыграла Словению в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.
2. Карпин стартовал в сборной с четырёх побед и ничьей. Команда по-прежнему не проигрывает.
3. Сборная Словакии на выезде упустила победу над Хорватией.
4. Сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года.
5. «Авангард» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», прервав их серию из трёх побед.
6. Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
7. Мария Ласицкене выиграла голосование за звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе.
8. Депай побил рекорд Клюйверта в сборной Нидерландов.
9. Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным.
10. Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов.
- 12 октября 2021
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