Рио Фердинанд назвал игроков, которых «Ньюкаслу» стоит подписать в первую очередь

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал игроков, которых, по его мнению, стоит подписать «Ньюкасл Юнайтед» после смены владельца клуба.

«Назову несколько сумасшедших вариантов, которые в целом являются реальными. На месте клуба я обратил бы внимание на футболистов вроде Рахима Стерлинга. Он играет нерегулярно, так что я бы обратился к нему. Также рассмотрел бы вариант с Декланом Райсом.

Это два игрока, которые возглавят мой список. Я постарался бы сделать всё, чтобы подписать их. Затем я бы пытался заполучить Джесси Лингарда, который не является основным игроком в «МЮ». Конечно, вариант с Килианом Мбаппе слишком фантастичен, поэтому я бы искал ребят, которые не попадают в основу «МЮ», «Челси» и «Сити». Кроме того, я бы стал искать молодых талантов по всему миру, которых можно было бы добавить в состав», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

7 октября новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»