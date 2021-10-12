Выйдет ли Россия на ЧМ-2022?
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В матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1.
Победа в этой встрече позволила сборной России подняться на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдет ли Россия на ЧМ-2022?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
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