Бышовец: прогресс при Карпине в сборной налицо, первое место в группе по праву наше

Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил игру сборной России после матча отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«И результат, и качество вчерашней игры оставили очень хорошее впечатление. Прогресс при Карпине налицо. Первое место в группе по праву наше. Конечно, главным остаётся матч с Хорватией, который практически определит победителя группы. Что касается везения, то удача — это строптивая дама, которую постоянно нужно наклонять, преодолевать.
И в первом матче можно говорить об удаче, но это как награда за старательность и самоотдачу. А в игре со Словенией было два стандартных положения, прекрасный мяч Джикии. Это результат преимущества, которое мы имели. Заслуженная победа, очень рад за Карпина-тренера. Вчерашняя Россия смотрелась командой, была достаточно организованной. Кроме поздравлений, больше нет и слов», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 12 октября 2021
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