Сутормин: всегда думал отблагодарить первого тренера. Он хотел построить сарай — круто же!

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как отблагодарил своего первого тренера.

«Александр Иванович Греков очень много сделал как для меня, так и для моей семьи. Родители до сих пор общаются с тренером, да и я периодически звоню. Очень благодарен Александру Ивановичу за то, что он в меня вложил: взял к себе в семь-восемь лет, довёл до 13-14 — как раз до возраста, где познаёшь все азы. Решил в знак благодарности сделать приятное — передать один миллион рублей.



Как возникла идея? Как только попал в большой клуб. У меня всегда была идея отблагодарить тренера. Совершил задуманное, как только появилась возможность. Лично, к сожалению, передать не мог — был в Санкт-Петербурге. Родители встретились и передали сумму.



Если не ошибаюсь, хотел вложить в дачу: сарай, что ли, построить. Я только рад. Круто же! Надеюсь, и в дальнейшем будет возможность помогать тренеру. Александр Иванович много для меня сделал», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.