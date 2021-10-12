Мэйсон Маунт поделился мнением об игре Филипа Фодена

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт поделился впечатлениями от игры в национальной команде с хавбеком «Манчестер Сити» Филипом Фоденом.

«Я знаю, насколько сильным игроком является Фил. Я много раз играл против него и не только на профессиональном уровне. Мы встречались и в академии. По тому, как делает и принимает передачи, как двигается с мячом, могу сказать, что он футболист топ-уровня. Видеть, как он показывает свой класс в матчах высочайшего уровня, это нечто особенное», — приводит слова Маунта The Guardian.

В нынешнем сезоне Маунт сыграл в пяти матчах за «Челси» в английской Премьер-лиге и отдал одну голевую передачу. На счету Фодена три игры и один гол.

Видео гола Филипа Фодена в матче с «Ливерпулем»

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