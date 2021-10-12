Головин возобновил тренировки. Он занимается по индивидуальной программе
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин возобновил тренировки после травмы. Игрок начал заниматься по индивидуальной программе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Головин со стопроцентной вероятностью пропустит матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» предстоит встретиться с «Лионом».
Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Александр Головин пропустит около трёх недель из-за травмы. Позже эту информацию подтвердили в РФС. Из-за повреждения игрок не смог принять участия в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.
Ранее Головину сделали МРТ – у него была диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель.
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