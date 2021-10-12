Сутормин: до сборной была тактика — лучше где-то не доем, но мимо сладкого не пройду

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал о правилах питания в национальной команде.
«Да, в сборной действует запрет на употребление сахара. Я вообще был приличным сладкоежкой: шоколадки, мороженое, сладкие напитки… Даже была тактика: лучше где-то и что-то не доем, но мимо сладкого не пройду. Скажу честно, до того, как попасть в сборную, зарекался меньше употреблять сахар. Но у меня никак не получалось: самому тяжело было отказаться.
В клубе проще. Да, конечно, есть сладкое, но не в огромных порциях. В сборной же был десятидневный отрезок, когда обходился без сахара. Врать не буду: думал, что не смогу выдержать. Но по итогу привык, а сейчас максимально спокойно себя чувствую. Даже если дома в шкафу лежит вкусняшка, то прохожу мимо.
В первые дни после возвращения домой ломки не было… Хотя в первые дни на сборах, конечно, было тяжко. Почему-то было ощущение, что хочу больше есть. В итоге справился. После приезда домой сам удивился, что можно было так легко к этому прийти», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 12 октября 2021
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